CD&V kiest voortaan voor KORTbij

“In onze nieuwe beweging is iedereen welkom en we willen graag partij overschrijdend werken. We doen dan ook een oproep naar iedereen om deze beweging mee vorm te geven. De politieke kleur maakt dus niet uit. Momenteel hebben we een meerderheidscoalitie tussen drie partijen en de voorbije drie jaar is gebleken dat partijideologieën in de lokale politiek zelden of nooit een struikelblok zijn. Als lokale bestuurders moet je vooral kunnen samenwerken met elkaar en hard werken voor de inwoners. Dat willen we ook met onze nieuwe beweging doen en we werken dan ook hard naar een partijprogramma en lijstvorming voor 2024. Tegen begin 2023 willen we voor deze nieuwe beweging samen met enkele nieuwe mensen onze visie uitschrijven”, besluit burgemeester Mollu.