Cavalerie Federale Politie ter preventie van vandalisme en vooravondinbraken in Politiezone Hageland

“Het beheersen van diefstallen is één van de belangrijkste prioriteiten van onze politiezone. Doorheen het jaar sensibiliseren we de bevolking, houden we gerichte controles en doen we aan preventieve patrouilles. De laatste jaren is het aantal woninginbraken sterk gedaald, maar we merken dit jaar helaas opnieuw een toename. Vandaar dat we deze extra actie hebben uitgewerkt in overleg met de verschillende burgemeesters. Met de ontradende patrouilles te paard hopen we de ongerustheid bij de bevolking te verlagen en een zeer zichtbare politionele beschermende maatregel in de plaats te stellen”, legt Commissaris Kurt Marcoen uit.