Boerenrock verrijst en grijpt terug naar de roots : “Openluchtfestival pur sang”

KortenakenVoor wie het nog niet had opgevangen, Boerenrock komt wel degelijk terug. Het festival zag net 33 jaar geleden het levenslicht. De eerste editie waren er liefst 1.500 bezoekers. Zoals heel wat festivals in die tijd, groeide het ‘dorpsfestival’ uit tot een volwaardig festival dat makkelijk 20.000 bezoekers haalde. Op deze manier werd men slachtoffer van hun eigen succes en de organisatie haalde na heel wat succesvolle jaren er zeven jaar geleden zelf de stekker uit. De organisatie bleef echter niet bij de pakken zitten maar ging zeker niet overhaast te werk. Deze zomer keert Boerenrock terug in een compleet nieuw, of zeggen we misschien beter ‘oud’, jasje terug. “Niet enkel een andere datum, ook een nieuwe locatie.”