Blijstraatfeest is terug in Waanrode

Maar feesten gaat nu nèt een beetje beter in de zomer. Ook in Waanrode. Helaas zijn we noodgedwongen enige tijd hiermee moeten stoppen” zeggen drijvende krachten Patrick, Jan, Karin , Rudi en Omer. “Het is niet zo eenvoudig om het hele gebeuren terug op te starten, we hopen dan ook dat de belangstelling nog groot is. De weersvoorspellingen voor het volgend weekend klinken alvast veelbelovend. De feesten zijn voor onze straat belangrijk, in die zin dat we de samenhorigheid promoten. We proberen ervoor te zorgen dat de bewoners van de Blijstraat extra gemotiveerd zijn om toch deel te nemen aan de festiviteiten. Mond aan mond reclame is daarin toonaangevend, maar ook de korting die ze krijgen in de vorm van extra drankbonnetjes. Er zijn ook verschillende vrijwilligers uit de straat die meehelpen, om het feestgebeuren in goede banen te leiden. Al zullen we wel één iemand speciaal missen : Benny Hennus, een zeer trouwe vriend en medeoprichter overleed in augustus 2020 na een bijensteek.”