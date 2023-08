Bieke en Pietro kochten jaar geleden hun droomhuis, nu staan ze met drie kinderen op straat: “32.000 euro betaald en weg was die aannemer”

Bieke van Camp (30) en haar echtgenoot Pietro Chiarini (35) uit Lier zochten al een tijdje een droomwoning voor hun gezinnetje. Die leken ze begin 2022 gevonden te hebben in Miskom-Dorp in Kortenaken. Ze tekenden in februari vorig jaar het compromis, en gingen een contract aan met de aannemer voor de verdere afwerking van de woning. Plots bleek de aannemer daarentegen verdwenen mét hun geld. “Onze jongste was amper drie dagen oud toen we plots geen dak meer boven het hoofd hadden.”