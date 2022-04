Aline staat aan het hoofd van dubbel viergeslacht

Hakendover De legendari­sche paardenpro­ces­sie van Hakendover gaat uit, en wij spraken met de Goddelijke Zaligmaker zelf: “Drie uur roerloos zitten, da’s geen kinderspel”

Het Tiense dorp Hakendover telt slechts 1.500 inwoners, maar is tijdens de paasdagen groots. De blikvanger van de feestweek? Da’s ongetwijfeld de Paardenprocessie, over de stichting van de kerk. Iedere inwoner draagt daar zijn steentje aan bij, al dan niet als een van de 650 deelnemers. Wij mochten op audiëntie bij de Goddelijke Zaligmaker himself. “Het is een figuur van aanzien, voor wie iedereen respect heeft.”

