Agressieve bestuurder die koppel klemreed op E40 komt voorwaardelijk vrij: "Hij moet psychische begeleiding volgen en kreeg een rijverbod”

Oostkamp/Kortenaken Veertiger die door het lint ging op E40 toont spijt: “Persoon­lij­ke, familiale omstandig­he­den deden stoppen doorslaan”

5 september De 40-jarige man die vorige week door het lint ging op de E40, is zelf heel erg geschrokken van de beelden. Dat vertelde hij aan zijn advocaat. Persoonlijke omstandigheden in de familiale sfeer deden bij hem de stoppen doorslaan. Zijn slachtoffers houden nog steeds slapeloze nachten over aan de verkeersagressie en stelden zich burgerlijke partij in de zaak. “We zijn opgelucht dat die kerel is aangehouden. Het kon véél erger afgelopen zijn. Ik hoop dat die man nooit meer in het verkeer komt.”