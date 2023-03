Acteurs en regisseurs achterna: op zoek naar de mooiste plekjes uit Rundskop vanuit het Hageland

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van televisieseries en films en de legendarische plekjes daarachter. Zo fiets je vanuit Kersbeek-Miskom door het decor van Rundskop, de film met Matthias Schoenaerts rond de Limburgse hormonenmaffia.

Start- en aankomstplaats: Kersbeek-Miskom, 89.7 km Meer wandel- en fietsroutes via RouteYou vind je in ons dossier.

De route is met haar 90 km best pittig, maar je krijgt er wel een prachtig landschap voor in de plaats. In dat landschap werden heel wat scènes uit Rundskop opgenomen. De film schopte het zelfs tot de genomineerden van de Oscars. Starten doe je in Kersbeek-Miskom, een deelgemeente van Kortenaken, om ook Sint-Truiden, Landen, Tienen en Zoutleeuw aan te doen.

Via Ransberg zet je meteen koers naar Drieslinter. Je rijdt er over een oude spoorlijn via Zoutleeuw naar Sint-Truiden. Via het station van Wilderen en dat van Sint-Truiden kom je in het centrum. Na een stevig ommetje door Limburg bereik je het dorpje Kerkom, met haar Wit Kasteel en de brouwerij van de Binkbieren. Wie Rundskop gezien heeft, zal onderweg heel wat plekjes herkennen. Vooral dan in het volgende dorp: Velm.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Het hoofdpersonage van Rundskop woont in Velm. © RV

Net als Kerkom is Velm een deelgemeente van Sint-Truiden, dé deelgemeente waar de veeboer in Matthias Schoenaerts thuis was in de film. Vervolgens rijd je weer Vlaams-Brabant binnen. Je passert er nog in Landen, Linter en Tienen. Onderweg kom je heel wat oude hoeves en historische gebouwen tegen. Vanuit Tienen gaat het via Glabbeek en Hoeleden weer naar Kersbeek-Miskom.

Deze fietstocht, samengesteld door PlezantHageland, vind je ook hieronder terug. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.