Aanleg nieuwe drinkwaterleiding in Dorpsstraat

Kortenaken Zuiverings­in­stal­la­tie Kers­beek-Mis­kom operatio­neel

In februari 2021 werd er gestart met de bouw van de waterzuiveringsinstallatie in Kersbeek-Miskom. Deze werken zijn nu zo goed als klaar en de installatie wordt weldra in gebruik genomen en zuivert het afvalwater van 3.700 inwoners.

20 januari