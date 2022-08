Aan de slag met tablet of smartphone

Glabbeek Burgemees­ter Glabbeek is niet akkoord om de snelheid in elke bebouwde kom te verlagen naar 30 km/uur

De partijen Vooruit en Groen lanceerden afgelopen weekend samen een voorstel om 30 km/uur de norm te maken in de bebouwde kom in plaats van 50 km/uur wat vandaag de regel is. De partijen beweren dat ze zo het aantal dodelijke slachtoffers bij voetgangers willen terugdringen. Vandaag geldt per uitzondering dertig kilometer per uur, maar de partijen Groen en Vooruit willen die regel in Vlaanderen nu omdraaien.

