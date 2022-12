121.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Kortenaken raakten jullie het meest in 2022: van illegaal gekweekte fazanten tot een paard dat een duik neemt

Het meest gelezen artikel uit Kortenaken gaat over illegaal gekweekte fazanten. Een jager uit Kortenaken die fazanten kweekte om ze waarschijnlijk vervolgens uit te zetten voor de jacht, heeft bezoek gekregen van medewerkers van een opvangcentrum. Die kwamen er liefst vierhonderd van de vogels in beslag nemen. “Die vogels worden tam gefokt en groeien op met ongecontroleerde hoeveelheden antibiotica in hun lijf”, aldus Rudi Oyen van het opvangcentrum. “De koper denkt dan een gezond stukje natuur in huis te halen, maar niets is minder waar.”

Volledig scherm De fazanten die in beslag werden genomen. © rv

We blijven nog even in het dierenrijk, want in april besloot paard Simba een duik te nemen in het zwembad waarna de brandweer hem eruit moest halen. De plons verliep vlot, alleen kon het dier er niet meer op eigen kracht uit en moesten brandweerlui van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost ter plaatse komen om het dier uit zijn benarde positie te bevrijden.

Het verhaal van Benny die in augustus een wespensteek kreeg, liep minder goed af. De man stond een praatje te maken met zijn buurvrouw toen een wesp hem in de bovenarm stak. Amper twee minuten later stuikte hij voor de ogen van zijn echtgenote ineen. Volgens zijn echtgenote was hij echter niet allergisch aan wespensteken. “Zulke gevallen zijn eerder uitzonderlijk, maar hoe dan ook: als je merkt dat je reageert, wacht dan niet te lang”, zei Jan Tytgat, professor en toxicoloog aan de KU Leuven. Veel sterkte aan de nabestaanden.

Volledig scherm Kortenaken-paard zwembad © Hulpverleningszone Oost

Nog opmerkelijk nieuws kwam er in oktober toen de poot van een kraanwagen wegzakte en de arm van een betonpomp op een woning terechtkwam. Een kraan die beton over de woning moest pompen, zakte weg en de arm kwam op het dak van het huis terecht. De woning liep aanzienlijke schade op.

In september deed er zich nog slecht nieuws voor toen de bewoners van een huis in de Hemelrijkstraat vaststelden dat dieven ingebroken hadden in hun woning. Toen de bewoners thuiskwamen na enkele dagen verlof, merkten zij op dat daders een raam achteraan de woning hadden opengebroken om langs die weg de woning binnen te dringen. De volledige woning werd doorzocht en geld en juwelen werden ontvreemd.

Volledig scherm Bloesems in het Hageland illustratiebeeld. © PHOTO NEWS

Afsluiten doen we met het artikel over vijf feeërieke evenementen in de lente waarmee je in 2022 ten volste kon genieten van de bloesems. In het Hageland gonsde het in april van de leuke activiteiten die de bloemenpracht in de kijker zetten. Zo kon je iets gaan drinken bij een bloesembar in Zoutleeuw of genieten van quality time met je gezin op een familiedag in Kortenaken.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

