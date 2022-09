“Ja, ook een poetshulp kan schrijven”: jonge mama Kimberley stelt derde roman voor

Overdag is ze poetsvrouw en mama van drie jonge kindjes. Maar wanneer alle huishoudtaken achter de rug zijn, zet Kimberley Gezels (32) uit Koekelare zich achter haar schrijftafel. Het resultaat heeft succes, want ze stelt haar derde roman voor en de kladversie van de vierde ligt reeds klaar. “Mijn papa gaf me het nodige duwtje in de rug om mijn schrijfsels in boekvorm uit te geven. Helaas was hij al overleden toen ik die stap heb gezet”, vertelt de poetshulp met schrijfambitie.

20 september