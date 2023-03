Zijn de huurprijzen in Kortemark bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Leer je kleuter actief fietsen met ‘Kijk, ik fiets’

Je kleuter leren fietsen is noodzakelijk, maar hoe begin je eraan? Dankzij ‘Kijk, ik fiets’ kun je zelf je kind begeleiden op zaterdag 22 april in Sporthal De Kouter in Kortemark en vanop de eerste rij meemaken hoe hij of zij een fietsdiploma behaalt.