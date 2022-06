Zeven maanden na ongelukkige val in heet bad zet Mats nieuwe stap: “We duimen dat hij zijn tweede verjaardag thuis mag vieren”

Kortemark“Mats mag op 19 juni twee verjaardagskaarsen uitblazen. Hopelijk mag hij dat doen bij ons thuis in Werken”, reageert papa Birger de Smet (40). In november vorig jaar viel het kindje van amper één jaar in een heet band. In allerijl werd hij naar het brandwondencentrum in Brussel gebracht. Na zeven lange maanden start het moedige kereltje nu zijn revalidatie in het zeepreventorium in De Haan. “Elk sprankeltje hoop grijpen we met beide handen”, klinken de ouders gemotiveerd.