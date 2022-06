Wordt MMI-leerkracht Lien leraar van het jaar? “De nominatie is al een hele eer”

Voor de jubileumeditie van ‘Leraar van het jaar’ werden liefst 18.000 nominaties ingediend waaruit de jury 50 topkandidaten heeft geselecteerd. Juf Lien van het MMI in Kortemark rondt weldra haar tiende schooljaar af. Naast leerkracht Mens en Samenleving begeleidt ze ook leerlingen. “En ik sta eveneens voor de OKAN-klas”, vult ze aan. “Verspreid over drie klassen leren we een vijftigtal jongeren uit alle hoeken van de wereld Nederlands zodat ze zich kunnen integreren. Na een jaar coach ik hen verder. Het is vooral dat aspect dat heeft doorgewogen in mijn nominatie.” Het was voor Lien een complete verrassing dat ze voor die wedstrijd was ingeschreven. “Een collega had mij als kandidaat opgegeven. Maandag moest ik plots naar de lerarenkamer waar ik getrakteerd werd op een luid applaus. Uiteraard zie ik het als een eer maar ik werk hier samen met een goed geolied team dat evenveel appreciatie verdient.” Lien zal komende dinsdag iets zenuwachtiger naar school komen. Dan komt ze te weten of ze de titel ook heeft gewonnen. “De nominatie op zich is al een flinke opsteker”, knipoogt ze.