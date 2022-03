Woonzorgcentrum De Bottelarij staat op lijst ‘verhoogd toezicht’: “Inspectie houdt geen rekening met de immense druk door de pandemie”

Koekelare/Kortemark Ze raakte haar been kwijt door ontplofte mijn uit Eerste Wereldoor­log, en stond nu voor 23ste keer in rechtbank

Door een ontplofte mijn - een restant van de Eerste Wereldoorlog - verloor ze haar been en lag ze drie jaar in het ziekenhuis toen ze amper acht jaar oud was. Maar nu is M.R. (39) vaste klant in de rechtbank in Brugge. De veroordelingen zijn voornamelijk voor diefstallen. “Maar als die mijn toen niet was ontploft, had haar leven er helemaal anders uitgezien”, aldus haar advocaat.

15 maart