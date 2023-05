WEER. Vanochtend bewolkt weer in Kortemark

MIJN DORP. Het Hooglede van oud-wijkburge­mees­ter Patrick Casier: “De cross heeft onze gemeente op de kaart gezet”

Hij was een van de drijvende krachten achter de organisatie van het WK veldrijden in Oostende, stond mee aan de wieg van de Klimkoers en was liefst achttien jaar wijkburgemeester van ‘t Hoge. Wij gingen praten met Patrick Casier (68) over zijn geliefde Hooglede. “We leven hier met plezier met ons hoofd in de wolken op onze berg.”