WEER. In Kortemark zo goed als heldere ochtend

Oude Zeedijk gaat in augustus opnieuw open: “Grijze beton met groene gedachte”

De heraanleg van de Oude Zeedijk in Diksmuide is volop aan de gang. Aannemer De Brabandere werkt daarvoor met circulair beton gemaakt uit gerecycleerde afbraakmaterialen. Het is niet de eerste keer dat Diksmuide voor die duurzame aanpak kiest.