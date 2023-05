WEER. Helder met enkele wolkenvelden in Kortemark vanochtend

Westhoek­wolf gespot in Merkem: “We zaten net iets te drinken in de veranda en plots stond hij daar”

Nadat begin deze week voor het eerst in 200 jaar een wolf werd gespot in West-Vlaanderen, meer bepaald in Krombeke, is het dier nu gezien in Merkem bij Houthulst. Experts roepen op om het dier met rust te laten. “Dat hij ook op het strand zou opduiken? Mogelijk, maar mensen aanvallen zal hij niet doen”, vertelt Jan Loos van Welkom Wolf.