Vrouw krijgt alsnog 4 jaar effectief voor betrokkenheid in drugdossier rond voormalige Club Elckerlyc

Ichtegem Gemeente­lij­ke basis­school 't Mozaïek in Eernegem wordt grondig gereno­veerd: "Door de stijging van de prijzen in de bouwsector kosten de werken anderhalf miljoen euro meer dan geraamd”

Het lokaal bestuur van Ichtegem investeert in het gemeentelijk onderwijs. GBS ’t Mozaïek, in de Westkerkestraat in Eernegem, ondergaat binnenkort een grondige renovatie en er komt ook een stuk nieuwbouw bij. De werken starten na het bouwverlof op. Het prijskaartje ligt fors hoger dan aanvankelijk gedacht en dat is te wijten aan de stijging van de prijzen in de bouwsector.

27 juni