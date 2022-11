Vrachtwagenchauffeur (53) ramt verschillende wagens en belandt in schuur: “Tien minuten later passeerden hier grote groepen schoolkinderen”

Staden Politie­post straks langs Hospitaal­straat

De regiopost Staden van politiezone Arro Ieper verhuist eind volgend jaar van de Passendalesteenweg in Westrozebeke naar de Hospitaalstraat in Staden. Het gemeentebestuur kocht een woning naast het AC/DC. Het gebouw wordt momenteel volledig vernieuwd om de lokale politie onderdak te geven. Eind 2023 is de verhuis naar de Hospitaalstraat 5 gepland. Zo krijgt de lokale politie onderdak middenin de gemeente, dichtbij de gemeentelijke dienstverlening.

