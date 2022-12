Voorwaardelijke celstraf van 15 maanden voor drugsbezit in het verkeer

Langemark - Poelkapelle / Klerken Bestuur­ster slipt door gladheid en knalt met auto tegen woning: “Precies een bom die ontplofte”

Een bestuurster liet zich vrijdagmorgen in Langemark - Poelkapelle verrassen door de gladheid. Ze verloor de controle over haar auto en knalde tegen de gevel van een woning. “Een wonder dat mijn echtgenote niet gewond is geraakt, zij lag beneden in de sofa te slapen", vertelt de bewoner.

16 december