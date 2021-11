Verbrande Mats (17 maanden) morgen opnieuw op operatietafel voor huidtransplantatie: “Zijn gezichtje is al niet meer ingepakt”

Lichtervelde Justin (23) rouwt om zijn beste vriend John (55): “Ondanks zijn beperking klaagde hij nooit”

Lichtervelde is een geliefd gezicht kwijt. John Maertens (55) is dinsdag overleden aan kanker. De man werd geboren zonder ledematen, maar dat belette hem niet om ten volle te genieten van het leven. Met Justin Vandenbulcke (23) smeedde hij, ondanks het leeftijdsverschil, zelfs een hechte vriendschap. “Ik leerde van John hoe belangrijk het is om positief in het leven te staan. Hij had geen makkelijk leven, maar klaagde nooit.”

17 november