Veertiger riskeert opnieuw celstraf voor aanranding van 17-jarige jongen die wegliep uit instelling

De tiener liep op 11 mei 2020 weg uit Tordale in Torhout. P.V. (47) uit Kortemark ging hem ophalen aan het station in Brugge. Beiden hadden elkaar leren kennen op Instagram. Volgens het parket had de beklaagde aangegeven dat hij 28 jaar oud was, terwijl hij er in werkelijkheid 45 was. Nadat hij hem gaan ophalen was, reed P.V. met de tiener naar z'n bistro in Oostende waar hij op dat moment woonde. “Het slachtoffer verbleef daar twee dagen bij de beklaagde”, vertelde de procureur. “Beiden dronken samen alcohol en keken televisie. Het slachtoffer verklaarde dat hij tijdens die twee dagen verschillende keren werd aangeraakt aan z’n geslachtsdeel.”