UITTIP. Langs deze kunstroute kan je tot 1300 creatieve werken zien van 84 kunstenaars

Bar Biezonder officieel geopend: “Niet de beperking maar het talent telt hier”

Elke woensdag van 10 tot 17 uur is Bar Biezonder in dienstencentrum Ten Patershove in Diksmuide open. De mensen met een beperking van de organisatie Duin en Polder serveren er een verse lunch. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) kwam het lintje doorknippen.