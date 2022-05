UITTIP. Kortemark opent donderdag haar kunstroute langs 16 locaties met werk van 87 kunstenaars

Er zijn negen kunstzinnige plekjes in Kortemark geselecteerd, drie in Handzame en vier in Werken. De nieuwe locaties zijn de oude bibliotheek naast cc De Beuk in de Torhoutstraat, de schuur van veearts Boussemaere in de Pereboomstraat en de site Herman Joseph in de Werkenstraat. De deelnemende kunstenaars komen uit binnen- en buitenland. Dirk Santens uit Ichtegem is er één van. Zijn werk zie je bij de kerk in Kortemark. “Die beeldengroep met vier wolven en één schaap is een aanklacht tegen elke vorm van onderdrukking”, legt Dirk uit. “Het is met de oorlog in Oekraïne actueler dan ooit. In mijn werk is het schaap niet onder de indruk. Ik hoop dat velen er moed uit halen.”