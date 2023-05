UITTIP. Geniet van de nieuwe speeloase ‘Spoorpark’ op vroegere site recyclagepark

Wienerber­ger sluit deze zomer deel van productie in Kortemark: “We vangen zo de dalende vraag op bouwmarkt op”

In juli en augustus sluit de Kortemarkse vestiging van bouwmaterialenproducent Wienerberger een deel van zijn productie, door de dalende vraag in België en de exportmarkten. Het gaat om de afdeling strengpers gevelstenen (met een strakke look, red.).