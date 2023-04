Uitslaande brand verwoest woning in Kortemark

Kasteel in Houthulst volledig vernield door zware brand

In Houthulst is donderdagnacht een zware brand ontstaan in een kasteel langs de Eugène De Grootelaan. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het gebouw al volledig in lichterlaaie. “We laten het kasteel gecontroleerd uitbranden”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek.