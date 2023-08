Nadia heeft syndroom van Down, maar viert nu 70ste verjaardag: “Uitzonder­lijk, en ze is er nog steeds overal graag bij”

Nadia Deruyter heeft zondag haar zeventigste verjaardag gevierd in feestzaal d’Hoeve in Dadizele. Niets minder dan een mijlpaal voor de goedlachse dame, want het is eerder uitzonderlijk dat mensen met het syndroom van Down die leeftijd bereiken. Boezemvriendin Paulette Wydoodt, die het feest organiseerde, deelt al 24 jaar lief en leed met haar. “Nadia leerde ons het leven door een roze bril zien.”