In deze pluktuin mag je zelf jouw boeketje veldbloe­men afknippen

Chantal Es (61) heeft de snoeischaren en de emmers al klaar gezet. In haar pluktuin Blankaart langs de Iepersteenweg in Houthulst heeft ze één grote bloemenzee waar je zelf de schaar in mag zetten of Chantal brengt een boeketje aan huis.