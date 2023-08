Kinderen van een ouder met jongdemen­tie genieten samen tijdens zomerkamp: “We moeten hier maar naar elkaar kijken om te begrijpen waar het over gaat”

In Houthulst in West-Vlaanderen werd dit weekend al voor de derde keer een bijzonder zomerkamp georganiseerd. Kinderen van een ouder met jongdementie worden hier in de watten gelegd en kunnen even op adem komen samen met lotgenoten. De ziekte van hun mama of papa heeft immers ook een grote impact op hun eigen leven. “Je kan niet meer zorgeloos door het leven gaan, maar praten met lotgenoten helpt.”