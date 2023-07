Stalker die huis van ex binnenrijdt nu ook gestraft voor 15 overtredingen tijdens politieachtervolging

Mini Cooper vliegt over vluchtheu­vel en komt tot stilstand in midden van rotonde

Aan de rotonde van de R34 en Bruggestraat in Torhout is zaterdagnamiddag een Mini Cooper in het decor gevlogen. De bestuurder denderde over een vluchtheuvel en kwam uiteindelijk tot stilstand in het midden van de rotonde. Zijn passagierster raakte gewond.