Scala viert 25ste verjaardag in Sint-Bartholomeuskerk

Het begon allemaal heel bescheiden met een voorzichtige, eerste repititie in Aarschot.Een kwarteeuw later is Scala uitgegroeid tot een vaste waarde op internationale podia. Het koor werden werelwijd bekend omwille van haar eigenzinnige, emotionele muziek en bijzondere live shows.

‘Scala & Kolacny Brothers: 25 jaar Scala’ vindt plaats op vriijdag 1 april maart in de Sint-Bartholomeuskerk in Kortemark. Er zijn enkel nog tickets beschikbaar achteraan in de kerk. Die kosten 25 euro. Wie graag nog kaartjes reserveert, kan dat via mail aan roger.leyn@skynet.be. Schrijf het bedraf over op BE69 7380 0771 7178, het rekenignummer van OOkunst vzw.