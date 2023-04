Ruil je kamerplanten en stekjes in De Oude Pastorietuin

Chiro Jooniek hoopt met Vredefees­ten in middeleeuw­se stijl wat centen in het laatje te krijgen voor uitbrei­ding ‘t Okkernotje: “Sinds corona veel nieuwe leden bij”

De Vredefeesten van Chiro Jooniek zijn elk jaar een van dé activiteiten in Oostnieuwkerke en in het weekend van 6 en 7 mei wordt dat niet anders. Voor dit 47ste werkjaar koos de Chiro voor het thema middeleeuwen. De jongens hopen op een grote opkomst, want in de loop van volgend jaar plannen ze een uitbreiding van ‘t Okkernotje.