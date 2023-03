RONDVRAAG. Kortemark streeft naar inspraak voor plaatsing laadpalen: “De suggesties van onze inwoners zijn heel belangrijk

Mamadepot Hooglede viert eerste verjaardag met heropening op ruimere bovenver­die­ping: “Iedereen stapt hier buiten met de glimlach”

Dag op dag een jaar na de opstart van het Mamadepot in Hooglede is de winkel met tweedehands kinderspulletjes voortaan dubbel zo groot. Heel veel jonge ouders vinden hun weg ernaartoe. Volgens bevoegd schepen Julie Misplon (Allen 8830) is het Mamadepot van Hooglede zelfs één van de meest succesvolle van heel Vlaanderen. “En dat is allemaal te danken aan de fantastische stuurgroep en de vele vrijwilligers.”