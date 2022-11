RESTOTIP. Ontbijt- en lunchzaak Krumbl’: “Voor een snelle hap of een ontspannend moment”

Ichtegem Heraanleg speelplein De Bengelberg Ichtegem van start

De heraanleg van speelplein De Bengelberg, naast de Ichtegemse sporthal, is officieel begonnen. Het nieuwe ontwerp van de Bengelberg, tot stand gekomen via participatie met de gebruikers, is gericht op het inrichten van een zo natuurrijk mogelijk speelterrein, met duurzame, natuurlijke speelelementen. De werken duren tot juli 2023.

22 november