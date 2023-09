MIJN STAD. Het Torhout van kasteel­heer Jérôme Matthieu de Wynendaele (57): “Het licht dat hier door de bomen schijnt, heb ik nog nergens anders gezien”

Amper een jaar mag Jérôme Matthieu de Wynendaele (57) zich officieel inwoner van Torhout noemen. Sinds hij na het overlijden van zijn ouders in het historische kasteel van Wijnendale zijn intrek nam, leerde hij de stad beter kennen. En ook omgekeerd, want de kasteelheer gooit tegenwoordig zijn poorten open voor duizenden bezoekers van de openluchtmusical Marie-Antoinette. “Een cadeau is dit zeker, maar er is ongelooflijk veel werk.”