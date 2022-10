Raadslid Rita Tyvaert haalt uit naar ongeïnteresseerde raadsleden: “Jullie gekregen tablet dient niet om spelletjes te spelen”

Rita was niet mals met haar kritiek richting een aantal raadsleden die volgens haar niet met de punten van de gemeenteraad bezig waren. “De tablet die alle raadsleden hebben gekregen dient niet om spelletjes op te spelen of om het privéwerk van de raadsleden mee voor te bereiden. Zo’n zaken doe je thuis en niet tijdens de gemeenteraad. De inwoners stemmen voor de politici in de hoop dat zij zich inzetten voor de gemeente maar er zitten hier een aantal raadsleden die niet eens de moeite doen om te luisteren wat er op de gemeenteraad gezegd wordt. Ze komen af, tekenen het boek zodat ze hun zitpenning krijgen en houden zich voor de rest bezig met andere zaken vanachter hun tablet of computer. Ik vraag dat iedereen zijn tablet inlevert als die niet voor gemeenteraadszaken gebruikt wordt.” De gemeenteraadsvoorzitter onderlijnde dat hij er zelf wel zal op toezien dat iedereen bij de les blijft. Er was even onrust in de zaal en Rita Tyvaert bleef doorrazen ook al was haar micro al gedempt. De raadsleden bleven echter allemaal achter hun tablet en/of computer.