Protest buurt over stortplaats Silvamo is niet dringend: “Dan wachten we tot volgende zomer”

De Raad heeft geoordeeld dat de vraag van de actiegroep niet dringend is omdat er geen dreigend nadeel is. Het bedrijf bewaart namelijk geen PFAS-houdende gronden van andere werven. De Actiegroep Leefbaar Kortemark heeft tijd tot eind december om de gewone in plaats van de hoogdringende schorsingsprocedure op te starten. “Het arrest over de gewone schorsingsvordering zal na de zomer van volgend jaar uitgesproken worden”, laat de actiegroep weten. “Het goede nieuws is wel dat Silvamo letterlijk wordt vastgepind op haar intentieverklaring om geen PFAS-vervuilde grond te aanvaarden. Uiteraard hadden we de nieuwe vergunning liever meteen geschorst gezien.” Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft aan Silvamo een exploitatievergunning onder strikte voorwaarden toegekend in november.