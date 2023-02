Peter Van De Veire komt met zijn ochtendshow naar Kortemark

“De grootste fout is dat ze überhaupt vertrokken zijn”: instruc­teur voor rechter na fatale duik Kurt (53) en Nathalie (36)

Het duikongeval waarbij Kurt Huberecht (53) en zijn vriendin Nathalie Fiers (36) uit Torhout in 2019 om het leven kwamen, kende dinsdagochtend een vervolg in de rechtbank. Volgens de nabestaanden en het Openbaar Ministerie maakte duikinstructeur R.C. die bewuste dag meerdere fouten, die uiteindelijk leidden tot het drama. Daar is de verdediging het niet mee eens. “Het deskundigenverslag is giswerk en gebaseerd op veronderstellingen.”