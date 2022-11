Pasgeboren Anna vervolledigt vrouwelijk viergeslacht

Oostnieuwkerke Deelnemers Vredes­tocht kunnen expo Gif mo Goaze bezoeken

Wandelclub WSV De Colliemolen organiseert op zondag 20 november zijn Vredestocht. De startplaats is zaal Zonneheem langs de Basijnsmolenstraat in Oostnieuwkerke. “We bieden iedere wandelaar een gevarieerd parkoers aan”, verduidelijkt voorzitter Dirk Vandeweghe. “Er kan gekozen worden tussen 5 en 26 kilometer, dus deelnemers wandelen de afstand die ze verkiezen aan hun eigen tempo. Er kan gestart worden vanaf 6.30 uur en de inschrijvingen gebeuren tot 15 uur.” Ook wie geen lid is, is welkom. Deelnemen kost 1,5 euro voor leden, niet-leden betalen drie euro. “Het parkoers gaat richting Sleihage, waar we ook een rustpost voorzien. Op deze tocht hebben we ook een uitsmijter van belang : in de kerk van Sleihage gaat de tentoonstelling ‘Gif mo Goaze’ door. Archeologen onderzochten het traject van de aardgasleiding die Fluxys dwars door West-Vlaanderen aanlegde. Zo trof men op Stadenberg sporen van een Romeinse woning, in Sleihage een dolkkling en bij de Vijfwegen vond men de restanten van een Duitse munitieopslagplaats uit WO I . Gedurende onze wandeltocht kan deze tentoonstelling gratis worden bezocht tussen 9 en 17 uur. En of dat nog niet genoeg is, bieden we de wandelaars (fris)dranken aan tegen heel democratische prijzen.”

