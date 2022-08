Oproep: Wie wil een volkstuintje in Kortemark of Handzame?

“Bij het woonzorgcentrum Blijvelde in Kortemark en het ortho-agogisch centrum Sint Jan De Deo in Handzame ligt een lap grond die we gedeeltelijk kunnen gebruiken om volkstuintjes aan te leggen. Hoeveel het er worden, hangt uiteraard af van de vraag”, licht opbouwwerker Merlijn Lombaert toe. “Een persoon die zich kandidaat stelt, engageert zich om gedurende minstens een jaar zijn of haar volkstuintje te onderhouden. Wij zorgen voor het materiaal en water.” Merlijn ziet het ruimer dan het kweken van groenten. “Het is vooral een sociaal project waarbij de gebruikers ongetwijfeld contact zullen zoeken met elkaar. Het project staat ook open voor minder mobiele mensen. Voor hen plannen we moestuinbakken die iets hoger staan. We kunnen voor de realisatie rekenen op de expertise van Samentuin de Oude Pastorie.”