Opnieuw drugslab opgerold in West-Vlaanderen: “Verschillende verdachten opgepakt”

West-VlaanderenIn het West-Vlaamse Handzame is vrijdag een lab voor de aanmaak van synthetisch drugs opgerold. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Er werden meerdere verdachten gearresteerd. Het is al het derde drugslab in korte tijd die wordt opgerold in de provincie. Enkele dagen geleden riep de Federale Gerechtelijke Politie alle West-Vlamingen nog op om aandachtig te zijn.

De speurders vielen vrijdagmiddag binnen in een loods langs de Handzamestraat, die Kortemark met deelgemeente Handzame verbindt. In de loods werd een lab voor de aanmaak van synthetische drugs ontdekt. De precieze omvang van het drugslab is momenteel nog onduidelijk.

Het parket bevestigt de ontdekking, maar blijft voor de rest karig met commentaar. “Het lab werd ontruimd en verschillende personen werden gearresteerd”, klinkt het. Op vraag van de onderzoeksrechter zal in het belang van het onderzoek geen verdere informatie over de zaak verspreid worden.

Dumpen in IJzer

Het is in korte tijd al het derde drugslab dat in West-Vlaanderen wordt opgerold. Op 13 en 15 september viel de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) ook al binnen in respectievelijk Izegem en Oostkamp. Bovendien werden in Diksmuide meermaals vaten met drugsafval gedumpt in de IJzer.

Het is geen geheim dat dergelijke vondsten tot voor kort vooral plaatsvonden aan de Belgisch-Nederlandse grens. Nu lijken criminele organisaties naar onze provincie op te schuiven. “Nee, we hebben daar geen duidelijke verklaring voor”, vertelde hoofdcommissaris Kurt Desoete, eveneens gerechtelijk directeur van de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, enkele dagen geleden al. “We weten ook niet hoeveel labo’s er onder de radar zitten, maar we volgen het van zeer nabij op. Oorspronkelijk waren er vooral meldingen in Limburg en Antwerpen. Het laatste anderhalf jaar is duidelijk geworden dat ook onze provincie in het vizier komt van drugscriminelen.”

