Nieuwe winterbar verrijst in Roeselarestraat: “Met Birabar mikken we op een après-skisfeer”

KortemarkLangs de Roeselarestraat in Zarren, een deelgemeente van Kortemark tegen de grens met Staden, verrijst de gloednieuwe winterbar ‘Birabar’. Het is een initiatief van Pieter Vanoverschelde, Steven Haeghebaert en Didier Meesschaert, die al vijf jaar lang de drijvende krachten zijn achter de zomerbar ‘Bar La Gare’. Tussen 10 november en 1 januari kan je in Birabar wekelijks van donderdag tot zondag de kerstsfeer opsnuiven.

De drie vrienden hadden vorig jaar al plannen voor winterbar ‘Birabar’, het winterse broertje van Bar La Gare. “Maar omdat we wat laat waren met de voorbereidingen en de omikronvariant toen kwam opdagen, hebben we beslist de plannen nog even in de koelkast te stoppen. “Dit jaar besloten we om er wel volledig voor te gaan”, zegt Pieter. “De locatie is de parking van Wim Vandemoortele in de Roeselarestraat. Een prima ligging, met aanpalend voldoende parking. Deze week zijn we gestart met de opbouw. Het gaat om een grote verwarmde houten chalet van 20 op 25 meter, met plaats voor ruim vierhonderd man. Zo willen we een stukje Oostenrijkse après-skisfeer in Zarren tot leven brengen.”

Breed publiek

Het thema mag dan après-ski zijn, het trio mikt op een heel breed publiek. “Sowieso gaan we verschillende thema-avonden organiseren met een dj, maar het is niet zo dat er elk weekend schlagerzangers zullen komen optreden”, verduidelijkt Pieter. “En op zondag mikken we resoluut op gezinnen. Zo organiseren we een themanamiddag rond Sinterklaas. Ook met oudejaarsavond zullen we open zijn. Verder zorgen we voor drie grote schermen waar iedereen de voetbalmatchen van de Rode Duivels op het WK kan volgen.”

Jenever en tapas

In de bar zal vanzelfsprekend winterse jenever geserveerd worden, maar je zal er ook een hapje kunnen eten. “In die zin kan je het gerust als een winters pop-upcafé zien. We zorgen voor tapasplankjes en tijdens het openingsweekend zal er een foodtruck staan. Afhankelijk van hoe alles loopt, kan dat aanbod nog uitgebreid worden.” Achter de naam ‘Birabar’ hoeven we volgens Pieter niets bijzonders te zoeken. “Tijdens een brainstormsessie kwamen we plots uit bij ‘Birabar’. Het bekte gewoon goed. Maar echt een verhaal zit er niet achter.”

Birabar is vanaf 10 november elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open. Op donderdag is dat van 18 tot 1 uur, op vrijdag en zaterdag van 18 tot 2 uur. Op zondag kan je er terecht tussen 14 en 22 uur. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van Birabar.

