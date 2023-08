NET OPEN. Trui en Dave openen huiskamerrestaurant Pot & Ulle: “Want op elk potje past een dekseltje”

Dat moet wel echte liefde zijn. Dave Vansteenlandt (45) verbouwde eigenhandig een stuk van hun woning om er de droom van zijn vrouw Trui Vandenbulcke (44) te realiseren: een eigen restaurant. Beroepshalve geeft het koppel uit Werken bij Kortemark les in het VTI in Torhout. “Toen mijn vrouw de luchter liet leveren, heb ik toch wel gezucht. Die kon niet door een gewone deuropening. Gelukkig zijn we inventief.”