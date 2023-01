Motorrijder (46) gewond bij ongeval op Staatsbaan

Houthulst/Londerzeel “Mijn droom? Plastic­soep in zee helpen recycleren”: Caroline van recyclage­be­drijf RAFF Plastics genomi­neerd als ‘Onderneem­ster van het jaar’

Caroline Van der Perre (44) van het Houthulstse recyclagebedrijf RAFF Plastics maakt kans op de titel ‘Onderneemster van het jaar’. Een West-Vlaamse tongval heeft ze niet want Caroline woont in Londerzeel waar ook de roots van het bedrijf liggen. “Ik rij met plezier naar de Westhoek om er samen met ons team verder te werken aan ons groeiend verhaal. Recycleren is hip en er is veel om te verwerken: van een botervlootje of tuinstoel naar een nieuwe grondstof.”

18 januari