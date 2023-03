Mieke wint burgerbudget: “Slingeren over de plassen langs het Natte Broekenpad”

De Natte Broekenwandeling vertrekt in Werken en volgt voor een groot stuk de Handzamevaart. Onderweg passeren wandelaars ook de historische Barisdamhoeve die als monument beschermd is. “Als ik mijn kinderen van acht en tien jaar voorstel om te gaan wandelen dan hebben ze daar vaak geen zin in behalve als ik hen beloof dat we naar een speelpleintje gaan. Ik denk dat veel ouders dat herkennen”, lacht Mieke. “Het Natten Broekenpad is een mooie route maar als je er geen natte broek aan overhoudt, is er voor kinderen weinig aan. Daarom schreef ik me in voor het burgerbudget. Met het gewonnen geld droom ik van een kindervriendelijker pad.” Zo denkt ze aan een slingertouw over het natste punt, een trapje van boomstammen of een klein klimtoestel. De gemeente zelf plant aan het pompgemaal tussen Zarren en Werken zelf een uitkijktoren.