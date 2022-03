Meubels Weyne en zaakvoerder riskeren forse boete voor onwettige reclame met bestelwagens: “Ik was me van geen kwaad bewust”

De politie meldde in 2017 een eerste keer de overtreding aan de meubelwinkel. “Maar de bestelwagens bleven gewoon staan”, zei het Openbaar Ministerie. “De zaakvoerder ging niet in op een uitnodiging tot verhoor en sprak van een boycot tegen zijn bedrijf, waardoor we ons genoodzaakt zagen om een bestelwagen in beslag te nemen.”

De zaakvoerder zegt dat hij zich van geen kwaad bewust was. “Het was niet de bedoeling om de wet te overtreden”, zei hij tegen de rechter. “Ik had mondeling een bericht gekregen van een grondeigenaar, die zei dat een agent hem had gezegd dat die bestelwagen daar niet meer mocht staan. Maar wij betalen jaarlijks belastingen aan de grondeigenaars en gemeenten om die bestelwagens daar te mogen plaatsen. Dus ik dacht dat ik wel in orde was. Die reclame met de bestelwagens is iets waarmee mijn vader nog is gestart en dat een gangbare manier is voor meubelzaken. Ik heb dat gewoon verdergezet. Toen ik door had dat het inderdaad niet wettelijk was, heb ik alle bestelwagentjes weggenomen.”