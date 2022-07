Meezingen met Margriet Hermans of gezellig picknicken tijdens kermisfeesten

Roeselare/Staden/Ichtegem Rallyrit voor 25ste verjaardag eindigt met zware crash tegen paal: “Een beetje groggy... maar dit had een heel ander verhaal kunnen zijn”

Normaal rijden ze nooit samen maar voor de TBR Short Rally in Roeselare maakten Glen Vermeersch (29) en zijn vriendin Shauni Ceenaeme uit Staden een uitzondering. “Ik was net die dag jarig en dus leek het ons wel leuk om samen aan de start te komen”, zegt Shauni. “Helaas eindigde onze rally al in de eerste klassementsproef tegen een paal. Doodzonde, maar wij bleven zo goed als ongedeerd. Da’s het voornaamste.”

