Man (49) voor rechter na ontvoering ex met wie hij ondertussen terug samen is

Staden Kleine Veldstraat maandag onderbro­ken door werken

Op maandag 23 mei zal de technische dienst van de gemeente Staden werken uitvoeren ter hoogte van de Kleine Veldstraat. De werken duren één dag. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt De Kleine Veldstraat maandag volledig afgesloten ter hoogte van de werkzone. Dit is aan huisnummer 52. Plaatselijk verkeer in de Kleine Veldstraat is mogelijk tot aan de werkzone, daarnaast is er een omleiding voorzien via de Akkerstraat en de Warandestraat.

21 mei